Előítélet után

A hajléktalanság kezelése nehéz ügy. Legyen a város bármilyen szépen rendben tartott, tiszta és vonzó, egy-egy lecsúszott ember jelenléte képes romba dönteni az idilli képet is. A hajléktalan szó hallatán piszkos, büdös, kábultan dülöngélő ember képe ugrik be mindnyájunknak. Az ilyen ember látványa elkeserítő és riasztó egyszerre. Gondoljunk csak a minap lapunkban is bemutatott képre. De gyanítom, hogy az ilyen alakok egy részének lenne hol álomra hajtaniuk a fejüket, csak az életmódjuk miatt élik napjaikat az utcán. És a valóban hajlék nélküliek között is találunk számosat, akik a sanyarú helyzetükben is gondoskodnak alapvető higiéniai szükségleteikről, akik próbálnak kitörni a csapdából, amibe sorsuk vezette őket. Mindezek okán mondom, az általánosítás és az előítélet itt is hiba. Mert távolít a megoldástól. A közbotrányt keltőkkel kell foglalkozni, akiknek egy része „mellesleg" hajléktalan. Ez közrend kérdése, a hatóságokra tartozó ügy. Vannak érvényes jogszabályok, amelyeket be kell(ene) tartatni. A gondok egy része ezzel orvosolható.



Ugyanakkor nyilván senki sem akar az utcán élni, legalábbis nem úgy indul neki az életnek. De lehet olyan kegyetlen a sors, hogy nem vezet másfelé az út, csak a parki padig. Onnan aztán már nehéz felállni. Éppen ezért szerintem arra kell több energiát fordítania az államnak, a társadalomnak, hogy az ilyen egyirányú utcába ne tévedhessen be senki sem. Olyan rendszerek kellenek, amelyek mindig kínálnak valamilyen kapaszkodót a nehéz helyzetbe jutottaknak. A nagykorúvá lett árvának, az alkoholista szülők gyerekének, a szenvedélybetegnek, a hitelcsapdában vergődőnek, a válás során kisemmizettnek. Olyan rendszerek, amelyeket nem vagy csak nagy nehézségek árán tudnak kikerülni embertársaink.