Élő emlékek

Ez az ünnep mindenkit érint, sajnos. Mindenszentek, halottak napja. Ilyenkor emlékezünk elhunyt szeretteinkre, ilyenkor összejön a nagy család, rég vagy éppen egy éve nem látott rokonokkal válthatunk legalább pár szót. A beszélgetéseken sorra vesszük veszteségeinket. Milyen fiatalon ment el, élhetett volna még – mondjuk ezt

többekre. Rokonra, barátra, de nagyjainkra is. Mert ezek a napok alkalmat adnak arra, hogy rájuk is emlékezzünk.



Ha nemzetünk jeles alakjai közül valakire mondhatjuk, fiatalon halt meg, akkor Petőfi az első a sorban. Ha azt nézzük, hogy huszonöt évesen világraszóló forradalmat vezetett, élete huszonhat éve alatt legnagyobb költőnkké vált, kimondható, teljes életművet hagyott ránk. De gondoljunk bele, mit alkothatott volna még, ha csak ötven évet is él? Mit tehetett volna hozzá költészetünkhöz, közéletünkhöz, történelmünkhöz? Vagy József Attila, akit én még felnőtt fejjel akár hallhattam is volna, ha nem jön olyan korán Szárszón az a vonat. Vajon mit mondanának ők most a világ dolgairól? Micsoda támaszt adhatnának mindnyájunknak kérlelhetetlen igazmondásukkal, erkölcsi, szellemi tartásukkal!



Hiányoznak ők és mindahányan, akik életükben megkerülhetetlen formálói voltak koruknak, közéletünknek, mindennapjainknak. Ellentmondásosan hangzik, de igaz: szerencsések vagyunk, mert hosszú a névsor. A nemzet és a család is számon tartja listáját a pótolhatatlanokról.



Az ő hiányuk a számomra örök és elemi igényt erősíti: becsüljük meg az élőket, mert soha nem tudhatjuk, mikor kell róluk kimondanunk: élhetett volna még!