Kétségkívül a legizgalmasabb dolgok közé tartozik, amikor az ember, mint valami varázsütésre, hirtelen ráeszmél arra, hogy a szeme láttára bontakozik ki a jövő. Akár kezet is „rázhatunk" vele.



Ilyen például az elektromos autó és az e-töltőállomás. Ezek hazánkban egyelőre ritkák, még ha dicséretes módon történnek is intézkedések folyamatos bővítésükre. Látványuk azonban kétségtelenül az autózás (h)őskorát és annak fejlődését juttatja eszünkbe. Emlékeztetőül: a gépkocsigyártás kezdete 1885-re tehető, Karl Benz ekkor készítette első autóját. Vitathatatlan, hogy azokban az években szenzációszámba mentek a pöfögő közúti járgányok. Viszont nem sok idő, alig néhány évtized kellett ahhoz, hogy az autó mint olyan, a hétköznapok részévé váljon, s hogy Henry Ford T-modellje a földkerekség első tömeggyártású autója legyen. Adalékul: közel egy évszázada a Ford évi termelése már elérte a kétmillió darabot.



Így vagyunk, kérem, ezekkel a zöld rendszámú autókkal és töltőoszlopaikkal is. Ők a „hírmondói" annak, hogy a jövő lassan bekopog nálunk is; a benzin- és a dízelüzemű autók fénykora már leáldozóban. Pár évtized múlva teljesen megszokott köznapi jelenség lesz az, ami után a tömegek ma még csak sóvárgó pillantásokat vetnek.



Ugyanis az elektromos autók ára pillanatnyilag áramütésszerűen hat az átlagpolgárra – merthogy egyszerűen megfizethetetlen. Ám tudjuk, megállíthatatlan folyamat az előrehaladás, s előbb-utóbb a társadalom széles köre ülhet a környezetbarát jármű volánja mögé. A jövő elkezdődött. Már csak ezt a pár évtizedet kell kibírnunk...