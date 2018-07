A héten többrészes sorozatban foglalkoztunk a gyermekéletmentéssel. Egyebek közt azzal, hogyan segíthet egy felnőtt addig is, amíg a mentő a helyszínre nem ér. Célunk mindezzel az is, hogy minél többen elsajátítsák a legfontosabb szabályokat, fogásokat. Szerintem a legjobb lenne, ha iskolai tananyaggá válna az életmentés is. Aztán több más, praktikus tudnivaló is előjött, ami tudtommal csak itt-ott szerepel valamilyen szinten a tananyagban, de a mindennapi élethez mégis szükséges, szinte nélkülözhetetlen. Az idegen nyelv és az informatika ismerete immár olyan követelmény, mint az ábécé. De hasonlóan fontosnak tartom azt is, hogy a felnőttkor küszöbére érve egy fiatal tisztában legyen alapvető egészségügyi információkkal. Mi káros a szervezetre és mi hasznos? A fiatal hogyan tudja megőrizni, ne adj isten fejleszteni fizikumát, pszichéjét? Ugyanígy fontos tudni azt is, hogy miként kell intézni az alapvető hivatali ügyeket, milyen szabályokat kell követnie egy állampolgárnak, hogy minden okmánya rendben legyen. Aztán a pénzügyek ismerete nélkül megint csak nem szabad kilépni a nagybetűsbe. Ha mindezek rendben vannak, akkor jöjjön a kétszikűek, a páros ujjú patások, a búr háborúk, az irracionális számok és a szabad gyökök világa! Tudom, hogy az általam említettek többnyire szerepelnek a Nemzeti alaptantervben a fejlesztési területek, nevelési célok sorában. Abban már viszont kétségeim vannak, hogy az iskolai órákon valóban kapnak a gyerekek idevágó használható tudást. Tapasztalatom az, hogy akkor van egy-egy ilyen területen színvonalas oktatás az iskolában, ha ott éppen tanít egy, a téma iránt elkötelezett, már-már megszállott pedagógus. Ha nincs, nincs. Ezért kell őket megbecsülni, és tenni azért, hogy egyre többen legyenek.