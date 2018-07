Éhség



Magyarországon akár az összes egészségügyi kiadás egyhatodát, évi több százmilliárd forintot emészt fel (hogy stílusosak legyünk) az elhízással vagy a túlsúllyal összefüggő betegségek kezelése, olvasom egy, a kezembe került kiadványban.



Ahogy Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember sűrűn mondogatja: gyakran akkor is eszünk, ha más hiányunkat igyekszünk így betölteni. Eszünk, mert kiskorunkban nem fogadott el édesanyánk, tömjük a bendőt, mert veszekszünk a párunkkal. Piszkál a főnök? Jöhet a kolbász kenyérrel és kovi ubival. Nyomaszt, hogy hitel van a házra, az autóra, remeg a stressztől a gyomor, akkor hát csipegessünk egy kis chipset, készítsünk egy kis pirítóst. Ehhez jön a nagy zaba, a tévé előtti töltekezés, falatozgatás, kalóriabevitel. A számok pedig azt mutatják, kicsiny hazánkban sokan érzik úgy, hiányban szenvednek, amelyet gyorsan be kellene tölteni: az OECD jelentése alapján Európában nálunk a legmagasabb az elhízottak aránya, 30 százalék körüli. Különben is, Moldován át Hofiig már sokan humorizáltak azon: Magyarország államformája valójában rántott hús.



Elkélne az akaraterő, tudatosság. Persze, ahogy a mondás tartja: amíg le nem merülünk a mélyre, nincs honnan elrugaszkodni, erőt gyűjteni. Valóban nagy lelkierő kell ahhoz, hogy az ember körülnézzen és a lényeget lássa, ne azt, amit vele láttatni akarnak. Korán felkelni, és nem a telefon után nyúlni, hanem mondjuk meditálni fárasztó. A teljes ellátásra befizetett nyaralás alkalmával önfegyelmet tanúsítani olykor emberfeletti. Felkelni a fotelből és mozogni indulni. Otthagyni az ételt, ha jóllaktunk. Kinek van erre energiája? Egyszerűbb megtölteni a gyomrot és rövid időre békére lelni. Az éhes világ csak kapni akar, adni nem.