Egypercesek

Örkény, a halhatatlan emlékű minden bizonnyal megdörzsölné a kezét, összekoccolná kicsit huncutul a Kossuth-díjával a posztumusz Magyar Örökség díját, ha elolvashatta volna a múlt hét legabszurdabb híreit. Kiváló egyperceseket kanyaríthatott volna belőlük, amiket aztán szénné elemezhetne a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. De ne szaladjunk ennyire előre…



Hol volt, hol nem volt, de inkább van egy ország, ahol egy diák hibát talál a fővárosi vállalat e-jegyrendszerében. Ötven forintért bérletet vesz, amiről értesíti az érintettet. Erre a vállalat informatikai fejlesztéssel megbízott cége feljelenti a fiút, akit a rendőrök kora reggel kikapnak az ágyából és gyanúsítottként kihallgatják. Gondolták, ez így van jól. Szerintük.



Az ország ugyanaz, s gondolom, ez is ugyanúgy rendjén van, mint az előző. A kormány kutatóintézete, mely honlapja szerint a magyar jövő tudatos kiépítését igyekszik a maga eszközeivel segíteni, tudományos felmérést készített, feltéve a kérdést a társadalom széles rétegeinek: nagyjaink közül ki képviseli leginkább a nemzetet? A válasz alapos kutatómunka után meg is születik: a regnáló miniszterelnök simán lenyomta Kossuthot, Széchenyit, Petőfit, ráadásként ez témája lehet egy szabadegyetemnek. Készítői gondolom büszkék is rá.



Ez már majdnem annyira cuki, mint amikor az orosz elnök kigombolt nyakú, rövid ujjú ingben arról értekezik nyaraló tizenéveseknek, hogy mennyire szereti a kalandregényeket és Mozartot. Hogy legfontosabb számára maga az élet, a szerelem és a szabadság. Kelet-Ukrajnát elnézve, gondolom, a sajátja. Hozzátéve: ő hétköznapi ember, csak a munkája kicsit más, mint másoké. Kicsit...

Még jó, hogy lassan lecseng a múlt heti hőhullám.



Mindenkinek jót tenne egy frissítő zivatar.



