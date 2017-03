Egy új remény

Győrnek semmi esélye nem volna a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím megszerzésére, ha a pályázatok bírálata ugyanúgy zajlana, mint 2005-ben. Akkor a győzelmet – kimondva-kimondatlanul – előre odaígérték a szocialisták akkori egyik erős embere, Toller László által vezetett Pécsnek, de a döntés illett a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának olykor meglehetősen hamisan hangzó alapelvéhez is. A baranyai megyeszékhely aztán – bizonyítva a választás tökéletlenségét – eléggé kaotikus 2010-es esztendőt produkált. A Kodály Központ csupán az EKF-év legvégére, a Zsolnay Kulturális Negyed pedig a programok zárása után készült el, s a rendezvénysorozat idegenforgalmi hatása szintén vékonyra sikeredett. Mára az is elillant: tavaly kevesebb turista kereste fel a várost, mint 2008-ban.



Pécs egyvalamit biztosan bizonyított: csak oda szabad adni a lehetőséget, ahol élni is tudnak vele, függetlenül attól, hogy magyar viszonylatban magas vagy alacsony-e az ottani GDP. Erre most nagyobb az esély, mint tizenkét éve, a címre pályázók közül ugyanis az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy független, az Európai Unió intézményei által kijelölt szakértői testület közreműködésével választja ki jövőre azokat a városokat, amelyek a második, végső körbe jutnak. Már csak azt kellene garantálni, hogy a fináléban se a játékvezető részrehajlása határozza meg, ki lesz a győztes.



Az új remény persze nem azt jelenti, hogy megspórolható a minőségi pályázat. Annak idején Győr az első fordulóban részben félreértette a kiírást, s szerencséje volt, hogy bekerült a döntőbe. Most ez nem engedhető meg.