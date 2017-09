Egészségünkre!

Csak egészség legyen, a többi nem számít! – sokszor halljuk, mondjuk ezt a közhelyet. Ami csak addig közhely, amíg az ember meg nem betegszik, onnantól komoly a dolog. Tudjuk jól, a gyógyulásért minden pénzt megad a magyar. Ha olyan a helyzet, még annál is többet, mint amennyije van. Gyógyszerekre is sokat költünk, azaz a betegségre nem sajnáljuk a forintokat. Ahelyett, hogy az egészségre költenénk.



Mintegy 1,8 millió embert érint az a hamarosan induló országos program, melynek során vastagbélszűrést végeznek az 50–70 év közöttiek körében. Minderre az Európai Uniótól kapunk pénzt, 6,57 milliárd forintot. Erről írtunk a minap, és a témához kapcsolódva jó példaként említettük Dunaszeget, ahol tavalyhoz hasonlóan idén is komplett szűrésen esett át száz helyi polgár. Amit viszont a falu fizetett: mintegy 4,5 millió forintjába került most ez a településnek.



Ha a két szűrés adatait összegereblyézem, akkor nekem az jön ki, hogy egy dunaszegi szűrés az összes 50–70 év közötti magyar ember számára körülbelül 81 milliárd forintba kerülne. Erre nem mondhatok mást, mint hogy bagó. Tényleg csak viszonyításképpen, a vizes vébé úgy 130 milliárd forintba került, a leendő Puskás Stadionra pedig nettó 143 milliárdot költünk majd a költségvetésből. És tudunk még jó pár gigaberuházásról, melyeknek a hasznossága, szükségessége erősen megkérdőjelezhető. De nem azt mondom, hogy ezek helyett kell inkább a szűrőprogramot kiterjeszteni, pedig ez sem lenne ördögtől való. Inkább azt állítom, hogy ahol van pénz 143 milliárdos stadion építésére, ott kell lennie 81 milliárd forintnak egészségügyi szűrésekre. A kérdés az, hogy mi lesz a sok ezer kiszűrt beteggel? Akiknek az azonnali kezelés mentheti meg az életét. Mert az újabb vizsgálatokra, a kezelésekre már egyáltalán nem biztos, hogy lesz elég pénz a kasszában. Hacsak nem mégis inkább a stadionok helyett...