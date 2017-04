E típusú tesztet!

Három pillérből álló, „D típusú átvilágítást" szeretne elérni a Jobbik a kormánytagoknál – jelentette be Vona Gábor tegnap. A pártelnök szerint javaslatuk az eddiginél szigorúbb nemzetbiztonsági átvilágítást; a családtagokra és a szűkebb környezetre kiterjesztett pénzügyi-vagyoni vizsgálatot és (tattara-tattara-tam) elmeorvosi vizsgálatot írna elő a kormány tagjainak. Magyar vér!



Ha nem a Simicska, akkor valamelyik bérence javasolhatta ez utóbbit Vonáéknak, a lényeg, hogy ezzel a Jobbik-lufi is kipukkadt. Mert, fiúk, pontosan ugyanolyan unalmas, egymással foglalkozó parlamenti zsúrpubik lettetek, akikből (egyre inkább) elege van a népnek. Szerintetek hány magyar gondolja még komolyan, hogy bármilyen átvilágítással, vagyonnyilatkozattal vagy festékfoltos pszichoteszttel nyakon csíphető egy Orbán, egy Botka vagy egy Vona? Ja és Gyurcsány. Ha azt gondoljátok, hogy a ti átvilágításotok után majd olyan miniszterek jönnek ki a darálóból, akiknek a mellén büszkén villanhat a „tiszta" pecsét, akkor gondoljatok a derék Terryre, aki bármikor, bárkire emlékezni fog Diana Ross-os korszakából, aztán mutogathatjátok a D típusú plecsniteket. Ebből van elege a népnek, ezért mennek el tízezrek egy olyan egyetemért meg most majd a civilekért tüntetni, akikről egyébként fogalmuk sincs. A Gucci táskákból, a haverokból, s igen, Simicskából is elegük van; végre szabadon szeretnének hinni és röhögni valamin. Vettétek volna poénra ti is, s lett volna E típusú az átvilágításotok azzal a passzussal kiegészítve, hogy az illető viselte-e valaha a kéknek azon árnyalatát, amely Soros nyakkendőjén rendre megvillan! Nem elmebeteg a magyar, még akkor sem, ha miniszter lesz belőle. Csak a hócipője lett tele veletek – is.