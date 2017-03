Dzseni utazik

Nem tesztelésre, csak haza készültem a munkából késő délután, amikor befutott az új, próbaüzemben működő városi járat. A kanyarban láttam, hogy ebből bizony baj lesz, mert nem csuklós jött, vagyis tutira alig férünk majd el. A tömegközlekedés a benne részt vevőkkel (időnként magamat is belevéve) egyébként is egy kis magyar abszurd. Már a buszmegállóban felfigyeltem a tetovált, fülbevalós fazonra, aki az eső ellenére nem állt be a váróba, félrehúzódott, majd előkerült a táskából a vörösbor, s nagyot húzott az üvegből. Szóval felpréselődünk, az ajtók záródása előtt – nem túlzás – vészjóslóan hangosan visít a jelzőhang.



Bő évtizede egy vezetői nyilatkozatból ugyan tudom, hogy a „Volánnak" szüksége van az álló utasokra is, de fordítva igaz-e, vajon a présben lévő álló utasoknak szükségük van-e a Volánra? Vélhetően igen, hisz akkor nem lennénk ennyien. Ülni ugyan a legtöbben nem tudunk, ellenben a vadiúj, 13 méteres tesztbuszon egy férfihang 10 percen belül ötödször kezd neki a hangszóróból a jármű paraméterei ismertetésének. Ötödször beszél arról is, hogy a beszerelt klíma kellemes körülményeket teremt. Ilyenkor ugrik be, hogy télen limitálták, meddig fűthetnek a sofőrök, kevesebb bért kapnak, ha átlépik a határt, s nem hagyják megfagyni az utast. Persze ez is rendszerszintű hiba, nem a buszé. Azon ugyanis a babakocsisokra és a mozgássérültekre is gondoltak, s tényleg, egy babakocsis anyuka könnyen felszállt rá. Kiderül, az apuka a vörösboros, a picur meg Dzsennáró, aki bár csak pár hetes, már nem először tesztelte a tömegközlekedést. Büfizés utáni arckifejezéséből úgy tűnt, ő egyelőre elégedett.