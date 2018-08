Megint doppinggyanúba keveredett egy magyar kajakos. Hamarosan jön a sportág világbajnoksága, amelyen két sportoló – egyikük győri versenyző – biztosan nem áll rajthoz, noha kiharcolták a részvételt. A célt ugyan elérte az egység, az eszköz azonban gyaníthatóan nem volt teljesen szabályos, így ők most legfeljebb a tévén keresztül követhetik az eseményeket, többek között a helyettük beugrók szereplését.



Nagy kérdés – megérte-e ezt az egészet? Nyilván doppingolni senki sem úgy kezd, hogy tuti lebukik, szentül hiszi, hogy ki tudja játszani a rendszert. Így adekvát válasz a feltett kérdésre nincs.



Bevallom, a dopping kapcsán nekem mindig furcsa érzésem van. Meggyőződésem, hogy sokkal többen használják, mint ahányan lebuknak. Mert a százszázalékos felderítettséggel mindenki bőszen dicsekedne, de minden szereplő – álljon bármelyik oldalon – tudja, sokan a rendszer kijátszására törekednek. Hiszen nem lehet mindenki őstehetség, s vannak bizony olyanok, akik bárhogy edzenek, egy bizonyos szintet nem tudnak megugrani – legalábbis a szabályok adta kereteken belül.



Márpedig a csúcsra nagyon sokan szeretnének felérni, hiszen a győzelmeket nem kell megmagyarázni, az aranyérmes ünnepelt sztár, senki nem kérdőjelezi meg az adott pillanatban, hogy az eredménye tiszta felkészülés eredménye vagy nem.



Az majd később, egy szűk helyiségben adott mintából a laborban derül ki, sokszor évekkel később.

Abban azért hiszek, hogy a legtöbb győztes tiszta körülmények között éri el az eredményét, de amíg a sport ekkora üzlet, addig mindig is lesznek csalók, akik reménykedhetnek abban, hogy megússzák.

A két magyar kajakos egyike most már ebben sem bízhat...