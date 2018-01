Döntés előtt

Hamarosan lejár a jelentkezési határidő és a továbbtanulóknak el kell dönteniük, melyik felsőoktatási intézménybe adják be felvételi kérelmüket. Az elképzelések, a tervek nyilván régóta formálódnak, már tudja a diák, hogy mérnök akar lenni, közgazdász, pedagógus vagy valami egészen más. Az viszont sokszor csak az utolsó pillanatban dől el, hogy konkrétan melyik egyetem lesz nála a befutó.



Ezért is húznak bele ezekben a napokban az intézmények és próbálják minél több csatornán keresztül megismertetni a képzési palettájukat, magukhoz csábítani a fiatalokat. Nekik sem mindegy ugyanis, mekkora létszámból választhatják ki a hallgatóikat. „Szerezz piacképes diplomát!", „Egyetem és munkahely egyben" – ilyen és ehhez hasonló szlogenekkel találkozhatnak a végzős középiskolások, akik életük fontos döntése előtt állnak. Diák legyen a talpán, aki valamennyi érvet és ellenérvet ütköztetve kijelentheti: egészen biztosan a számára legmegfelelőbb intézményt választotta. Mert foglaljon el bármilyen előkelő helyet a nemzetközi ranglistákon egy campus, ha nincs meg hallgatói között az összetartozás érzése, akkor azok az egyetemi évek bizony nem lesznek igazán emlékezetesek. Olyan közösségi élményekre is gondolok itt, mint a selmeci diákhagyományok, amelyek komoly erőt képviselnek, önbizalmat adnak és kitartásra tanítanak. Másrészt, egy szűkebb és összetartóbb közösségben életre szóló szakmai és baráti kapcsolatok alakulnak ki ezekben az években.



Sokan nem is gondolnak rá, mennyire fontos a jó barátságon és egymásra figyelésen alapuló diákélet. Pedig nemcsak a piacképes tudás megszerzése számít, hanem az is, hogy jól érezze magát a fiatal azon az egyetemen és tudja, ha kell, segítik a társai. Ilyen közösségben könnyebben alakul ki a szakmaszeretet és a hivatástudat is.