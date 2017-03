Dönteni kell

Nagy vihart kavart Kiss Tibi. Röviden az eset: a Quimby nevű rockzenekar frontemberét egy tévéinterjúban megkérdezték, miért mondja azt, hogy a dalai nem politizálnak, amikor pedig de. Erre azt válaszolta, azért mondja, mert tényleg nem. Bár ír olyan szövegeket is, amelyek valóban időszerűek. Illusztrálásképpen elmondott néhány strófát egy színpadi műhöz írt verséből. Csak az idézhető részt másolom ide: „Másfél millió káposztafej, / Hibbant elméjű hatalmasok, / Mocsár e táj és a Varangykirály / Ünnepli, amit alkothatott." Nos, ezt azonnal felkapta a sajtó, mondván levarangykirályozták Orbán Viktort. Az ellenzéki véleményformálók pajzsukra is emelték a zenészt. A kormánypárti megmondók nyílzáporától kísérve, természetesen. Sokan emlékeznek azonban egy másik botrányocskára is. Ugyanezek a véleményformálók elítélték a Quimbyt, mert el merészeltek menni Tusványosra, a Fidesz hagyományos dzsemborijára. Ami nyíltan politikai rendezvény, a miniszterelnök is ott szokott fura dolgokat mondani. Ők meg ott zenéltek. Botrány! A nyílzápor akkor sem maradt el. Tehát ha azt mondod, amit hallani szeretnénk, barát vagy. Ha mást gondolsz, ellenség. Ez jellemzi a magyar közéletet, annak szinte teljes spektrumában, mélységében és magasságában. Nem ügyek vannak, hanem szekértáborok. A barikádnak ezen az oldalán találod az igazságot, odaát a gonoszt. Mindegy, honnan nézed. Átjárás nincs. Egy nemzeti érzelmű nem iszik Heinekent, csak Csíki Sört, a Videotonnak pedig demokrata nem szurkol. Döntsd el, mit nézel: Saul fiát vagy A lovasíjászt? A miniszterelnök közben azt mondja a nemzeti ünnepen: „valódi nemzeti egységet teremtettünk". Én pedig azt: szörnyű, hová jutottunk. Hogy ez mennyire a varangykirályok bűne, akárkik is legyenek azok, vagy az alattvalóké, jó kérdés. Én azt mondom, higgyük el, Petőfi után is igaznak kell lennie: azért a víz az úr.