Dönt és vezet

Aztán volt idő, amikor a csapból is az folyt, minden diáknak érettségiznie kell, lehetőleg gimnáziumban, hogy diplomás lehessen. Most meg könyörögnek a szülőknek, hogy szakmát adjanak a gyerek kezébe, mert nincs elég iparos, s abból a kevésből is külföldre ment, aki csak tehette...



Az a baj, hogy a kellően át nem gondolt, a hosszú távú következményeket nem látó intézkedések hatalmas károkat okoznak, amik enyhítésére – mert helyrehozni ezeket sokszor már nem is lehet – iszonyú pénzek mennek el. Egy jól működő rendszerben a döntéseket széles körű egyeztetés, hatásvizsgálatok sora, az érintettek meghallgatása előzi meg. Mert hiába hiszi az igen tisztelt tekintetes fővárosi minisztérium, hogy nála a tudás és a hatalom, valójában lövése sincs a vidék működéséről és döntései másról sem fognak szólni, mint a hibák kijavításáról, a görbék kiegyenesítéséről. Mennyivel egyszerűbb, hatékonyabb és olcsóbb lenne, ha az érintettek helyi ismereteivel, velük együttműködve születnének a törvények.



Küszöbön a vidéki kistelepülések önkormányzatainak ellehetetlenítése. A rendszerváltás egyik legnagyobb eredménye volt, hogy a nagy szocialista központosítás után a falvak és városok önrendelkezési jogot kaptak, de az elmúlt években úgy lőtték ki a képviselő-testületek kezéből a feladatokat, mint fapálcikákat a búcsús lövöldében. Utazunk az időben, de visszafelé. Nem kell sok és odajutunk, ahonnan 1988-ban indultunk. Csakhogy akkor lelkesek voltunk és optimisták, most meg keserűek, tele sebekkel.

Lehet, zsenik kezében van az irányítás, én akkor is azt mondom: aki azt állítja, hogy tévedhetetlen, az önmagát vezeti félre.



