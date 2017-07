Egy, csak egy magyar csapat, a Videoton élte meg az augusztust az európai kupaporondon. Selejtezni kényszerülő gárdáink közül egy kapásból kiesett, ketten akkor továbbléptek, majd utána fejezték be ezt a szép játékot.

A Honvéd a selejtező második körében kapcsolódott be a Bajnokok Ligájába: az izraeli bajnok kettős győzelemmel verte ki, ami nem használt a jövőbeni UEFA-együttható számításunknak. Erik van der Meer, a Honvéd holland vezetőedzője erre azt találta mondani. „Megmutattuk magunkat Európában, jeleztük, hogy mi is itt vagyunk, de ma nem voltunk a jobb csapat." Ennyi.

A Vasas az Európa Ligában ugyan biztató eredményt ért el Jeruzsálemben a Beitar ellen, de az izraeli együttes itthon valósággal lemosta őket a pályáról.

A Ferencváros egy fordulóval sem ment tovább a Doll-érában megszokottnál, pedig nem magas a mérce. A zöld-fehéreket korábban a Go Ahead Eagles legyőzése után a szarajevói Zeljeznicar, majd egy év múlva a tiranai Partizani búcsúztatta mindjárt az elején, most túlléptek a lett Jelgaván, de utána a dán Midtjylland már kemény diónak bizonyult.

Thomas Doll, a Ferencváros német vezetőedzője vagy tud valamit, vagy különösen jó szerződése van, mert ilyen fokú eredménytelenség után egy magyar trénertől valószínű, már régen elköszöntek volna az Üllői úton.

A legszomorúbb az egészben, hogy az említett magyar csapatok főként nem azért estek ki, mert az ellenfélnél jobbak voltak a légiósok. Hanem azért, mert a hazai játékosaik jobbak voltak, mint a mieink.

Megint beáraztak bennünket Európában.