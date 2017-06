Andorra erős és büszke európai ország. A vicces kedvűek így fordították ki a kormányzati hirdetés szövegét az egy héttel ezelőtti fociszégyen nyomán. A gyalázatos vereséget sokan sokféleképpen magyarázzák. Jelentkezett például Urbán Flóri is azzal, hogy ő egy év alatt gatyába tudná rázni a magyar focit, ingyen. Fanatizmusát győri évei alatt megismerhettük, de attól tartok, most nem látja tisztán a dolgokat. Illetve a szükséges változtatásokhoz ő kevés lenne.



Szerintem ugyanis ami a fociban az alaphiba, az az egész gazdaságunk jellemzője. Nevezetesen: némely kiválasztottak könnyedén jutnak közpénzhez, s ez működésük alapja. Köztudott, hogy dől a lé, ömlik a közpénz egyes sportklubokhoz: részben a taóból, részben pedig állami cégek költségvetéséből. És vannak magántulajdonú cégek is, amelyek jól felfogott érdekeik miatt támogatnak egy-egy kormányközeli klubot. Ezzel torzulnak, azaz torzak maradnak a viszonyok. Mert ugyan mi késztetne egy klubot a feszes költségvetésre, az észszerűségre, a színvonal javítására, amikor nagyon jól tudják, a pénz jönni fog, bármi is történik.



És persze tudják ezt a játékosok is. Ők vajon mitől lennének motiváltak? S mi van a magyar gazdaságban? A kedvezményezett cégek halálra keresik magukat az elnyert állami megbízásokból. Ők is tudják, akkor is nyernek, ha migránsok potyognak az égből. Ugyan miért javítsanak a hatékonyságon, a minőségen, a szervezettségen? Akik pedig nem tartoznak a csókosok közé, azok többsége meg nem képes javítani a helyzetét, hiszen a piacot uralják a kiválasztottak. Verseny? Szabad piac? Ugyan már, az valami sorosos-brüsszeli huncutság. S közben azt mondják a szak- értők, azért nem kereshetnek többet a magyar munkavállalók, mert a hazai cégek hatékonysága alacsony. Miért is?



Nos, ha így mennek tovább a dolgok, a foci és a fizetések is maradnak alacsony szinten. Na ez az igazi öngól!



Ugyan miért javítsanak a hatékonyságon?