Sorra jelentik be az európai országok, hogy korlátozzák a dízelüzemű gépjárművek forgalmát. Legutóbb Olaszországból érkeztek hírek arról, hogy október elsejétől érvénybe lépett a dízelstop. A forgalomkorlátozás egyelőre az északi tartományokat érinti. Brüsszelbe sem hajthatnak be hétfő óta az alacsony környezetvédelmi besorolású dízelek, 2025-ig pedig fokozatosan valamennyit kivonják a belga főváros közlekedéséből. A kitiltások alól Németország sem kivétel, ott az olyan nagyvárosok levegőtisztaságát védenék az intézkedéssel, mint például München, Stuttgart vagy Hamburg. De a német emberek, félelmükben vagy előrelátásból, más városokban is sorra fordulnak el a környezetszennyező motortípusoktól. Az ottani autógyártók ígéretet tettek a kormánynak, hogy a dízelválság kezelésére vonzó csere- vagy átalakítási programot indítanak. A történet pedig innentől bennünket is érinthet. A magyar gépjárműimportőrök már most attól tartanak, hogy a németek tömegesen lecserélt dízelautói nálunk kötnek majd ki, mivel eredeti árukhoz képest jóval olcsóbban megszerezhetők. A vásárlók használtan olyan nagyobb kategóriájú modelleket vásárolhatnak meg, amilyeneket újonnan nem engedhetnek meg maguknak. A szakma ezért is sürgeti a használt autók behozatalának szigorítását.



Az elővigyázatosság jogos, de ha valóban a környezetet akarjuk védeni és nem csak az átlagembereket korlátozni, akkor ennél jóval összetettebb intézkedéscsomagra van szükség. Első körben a közlekedési vállalatok végtelenül elöregedett járműparkját kellene korszerűsíteni, ezzel óvnánk leginkább a levegőtisztaságot. Mert egy városi autóbusz mögött araszolva bárki megtapasztalhatja, mit is értünk károsanyag-kibocsátás alatt.