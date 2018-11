A digitalizáció leegyszerűsíti az életet, és mindenkinek könnyebb, ha az ember az interneten keresztül intézi az ügyes-bajos dolgait. Azt hihetnénk, hogy ez automatikusan azzal is jár, hogy a kevésbé „emberigényes" elektronikus szolgáltatások olcsóbbak is, hiszen a cél az (lenne), hogy minél gördülékenyebben menjenek a dolgok. Ezzel szemben mégis úgy néz ki, hogy a kényelemnek majdnem mindenhol megkérik az árát, még akkor is, ha ezzel nemcsak a kedves vásárló vagy ügyfél spórol időt és energiát.



Drágábban parkolunk például, ha telefonon fizetünk a parkolásért, még annál is drágábban, amennyibe az ehhez szükséges két SMS kerül. Holott a telefonos fizetés azt jelenti, hogy kevesebb parkolóautomata kell – jóval kisebb karbantartási és nyomtatási költséggel –, és valószínűleg nagyobb a fizetési hajlandóság is, ha nem kell automatához gyalogolni, apróért kotorásznia az autósnak.



Pluszdíjat számolnak fel azért, ha nem besétálunk valamelyik kulturális intézmény – zenekar, színház – jegypénztárába, hanem a neten vásároljuk meg a jegyet, pedig nem nehéz kitalálni, mennyivel drágább hosszú távon egy vagy több alkalmazott fizetése, iroda fenntartása. Igaz, a rendszer fenntartása pénzbe kerül, de valószínűleg még mindig nem annyiba, mint a legdrágábbnak tartott „élő erő".



Vannak persze jó példák is; a vonatjegy például olcsóbb, ha nem a pénztárnál kérjük, hanem automatánál nyomtatjuk ki, s még olcsóbb, ha csak a telefonunk kijelzőjén mutatjuk be az ellenőrnek.



Az én elképzelésem szerint egy szép, új világban nem feláras, hanem olcsóbb lesz egyszerűbben, digitálisan intézni az ügyeinket, ami mindenkinek olcsóbb és kényelmesebb.