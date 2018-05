Megdöbbentő adatokkal szembesültem a minap: Magyarországon a három évnél fiatalabb gyermekek negyvenkét százaléka rendszeresen használ valamilyen okoseszközt. Hatéves korukra, vagyis még az iskolakezdés előtt, ez az arány 68 százalékra nő. A 7–10 éves kisiskolásoknak pedig 89 százaléka rendszeresen használ okostelefont vagy tabletet.



Ennek a folyamatnak nyilván vannak veszélyei és előnyei is. Egyértelmű veszély a digitális függőség kialakulása, amire minden szülőnek figyelnie kell. Övék az elsődleges felelősség, holott a megoldás kulcsa a fejlesztők kezében van – illetve lenne. Mert ezt az érdeklődést jó célokra, a tudás megszerzésére is lehet fordítani. Ha belegondolok, hogy a mi időnkben, vagy még előbb, a szüleink idején milyen játéknak örültek a gyerekek és mit favorizálnak a maiak, akkor alig van átfedés. Holott mindegyik célja egy tőről fakad: a fantázia és a kreativitás kiteljesedése. A játék, még ha digitális is, fejleszti a leleményességet, a képzelőerőt és a problémamegoldó képességet. Ráadásul nemcsak a személyiség fejlődésére van hatással, hanem a tudás megszerzése is a játékon keresztül a leghatékonyabb. A nyelvoktatásban már jó ideje használják a módszert. Miért ne lehetne a matematikát, történelmet, biológiát és más tárgyakat is a játékon keresztül vonzóvá, izgalmassá tenni? Fel van adva a lecke. A szülőnek azért, hogy keresse és ajánlja gyermekének a hasznos alkalmazásokat, mert rengeteget tanulhatnak belőle. A fejlesztőknek pedig azért, hogy ne csak a harcolós, verekedős játékok legyenek érdekesek, izgalmasak, hanem azok is, amelyektől a felhasználó a világ dolgait illetően tájékozottabb lesz. A szülőknek, nagyszülőknek nem félni és félteni kell, hanem az okos megoldást kínálni a digitális világ generá-

ciójának.