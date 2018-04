Április 8. óta is minden reggel felkelt a nap, de hogy a negyedik Orbán-kormány mit hoz a magyaroknak, azt egyelőre csak sejteni lehet. Ady lovának kérdése ismét előtolakszik: „Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?"

Annyi a biztos, hogy a Fidesz jó két és fél millió szavazattal a parlamenti mandátumok éppen kétharmadát szerezte meg. Áder elnök meg május 8-ára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését, s Orbán Viktort kérte fel a kormányalakítási tárgyalásokra. A szivárványos ellenzék meg fejére rántva a kudarc közös, ám pókhálós és szúette takaróját, egyelőre ki sem lát alóla.



Szijjártó Péter e heti diplomatáskodása nyomán a kormányzati jövőből annyi valószínűsíthető, hogy a Soros-mantra marad. Orbán Viktor új kormányt ígért. Azaz új arcok is kerülnek a tablóképre. A kormányzás irányáról annyi tudható, hogy „demográfiai" lesz. Ez bizonyára újabb családpolitikai intézkedésekkel kecsegtet.

Vitathatatlan, hogy a népességfogyás – közösségi, gazdasági, szociálpolitikai értelemben is – a legsúlyosabb társadalmi kríziseink egyike. Ma még igen messze vagyunk a magyarság önreprodukciós képességének helyreállításától. Két egész egytized gyerek per család, ugyebár!



E baj persze nem új keletű. Előbb a harmincas évek egykekrízise idején, majd a késő kádárizmusban is félreverték ez ügyben a harangokat. Fekete Gyula emlékezetes vasárnapi rádiójegyzetei („Egy korty tenger") álljanak itt örök tanulságul. Pedig akkorra már túl voltunk egy államilag generált, abortusztilalommal, büntetőadókkal súlyosbított népszaporulat-indukáló hatósági nemzőkampányon. Akkor tíz év alatt közel hatszáz-, sőt, tágabban értelmezve, nyolcszázezerrel nőtt a lélekszám. Ratkó Anna „csemetéi" éppen most ostromolják az egyre apadó nyugdíjkasszát.