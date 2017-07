DAC itt, DAC ott

Változnak az idők. Én még emlékszem rá – öregszem, de ez nem volt olyan régen... –, amikor a Dunaszerdahelyi AC futballcsapat évről évre úgy járt edzőmeccsre Győrbe az ETO-hoz, mint egy szeretettel látott határon túli magyar rokon. És azok a látogatások rendre úgy végződtek, mint ahogy az egykori angol csatár, Gary Lineker fogalmazott a kilencvenes világbajnokság után: „A foci egy olyan játék, amit huszonketten játszanak kilencven percen keresztül, és mindig a németek nyernek." Itt meg szinte mindig az ETO nyert.



Az elmúlt néhány évben aztán a két egyidős klubnál fordult a kocka. A Dunaszerdahely pályája felfelé kezdett ívelni, az ETO-t pedig a korábbi tulajdonosa csaknem a szakadékba rántotta. A hajdani szegény rokon Világi Oszkár többségi tulajdonossal – a magyar kormány hathatós támogatását is élvezve – látványos építkezésbe kezdett. És a Mol Aréna után úgy tűnik, ezentúl a csapat is márkás lesz. A szerdahelyi szurkolás pedig már most is az, és mintául szolgál az itthoniaknak. A csapataink csak irigyelhetik, amilyen csodálatos hangulat ott fogadja a futballistákat.



Győrött ellenben kvázi gazdátlan az ETO Park és egyelőre nem is látszik semmiféle központi akarat, hogy ez a lehetetlen helyzet – amelybe önhibáján kívül került a klub – megváltozzon. Enélkül pedig nehezebb lesz komoly befektetőt találni a futballcsapat mellé. Az ETO-éhoz hasonló pályát futott be korábban a győri DAC is, amely évekkel ezelőtt elveszítette tulajdonosát és új mecénás híján nem is sikerült megállítani a csapat zuhanását.

Reméljük, már Győrben is megszülettek a Világi Oszkárok.