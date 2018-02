Csúszkálunk

Végre hozzánk is elérkezett a tél. Nem mondom, hogy a havazás minden velejárója kedvemre való, de ezekhez a hónapokhoz igenis hozzátartozik a fehér takaró. Én örülök neki, még akkor is, ha a csúszós, latyakos utak miatt át kellett szerveznem az aktuális programjaimat. A meteorológia korábban többször is beharangozta a havazást, de a megyénkre nem jött be az előrejelzés, így a sószórók fölöslegesen izzították motorjaikat. Farkast kiáltottak, s most, amikor valóban indulniuk kellett volna a gépeknek, úgy tűnik, beragadtak. Napközben persze már serényen dolgoztak a hótolók, de a reggeli csúcsban még nagy volt a káosz.



A közösségi oldalakon el is kezdődött a poénkodás: „Ha úgy alakul, bátran ülj át a szomszéd autójába!" – utaltak többen a 2013. március 15-én hirtelen jött havazásra, amikor is vészhelyzet alakult ki az egész országban, de főként a Dunántúlon. Akkor küldte a Belügyminisztérium az autósoknak az ominózus SMS-t, ami aztán hónapokig adott témát a poéngyárosoknak.



Most úgy tűnik, ilyen szituáció nem fenyeget. A legtöbben úgy vagyunk vele, ha február, akkor tél! Inkább most essen, mint márciusban vagy áprilisban! Az óvatosság persze nem árt az utakon. Már csak azért se, mert sajnos keveseknek van rutinjuk a téli vezetésben. Hiába tanulja meg a sofőr elméletben, hogy nem szabad ráfékezni... Gyakorolni kellene, hogyan viselkedik a megcsúszó kocsi, mit kell tenni, ha kifarol az autó. Nálunk havasabb és gazdagabb országokban természetes, hogy az autóvezetőket felkészítik a jeges-csúszós útviszonyokra. Még akkor is, ha ez pluszköltséggel jár. Nálunk hébe-hóba van rá példa. Ezért is fontos az óvatosság mellett a tolerancia és az egymásra figyelés.