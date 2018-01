Nagyjából tíz éve, egy péntek délután követtem el azt a hibát, hogy az M1-es autópályáról a győri Metro áruháznál balra, a város felé akartam kanyarodni a délutáni csúcsban. Tíz percig moccanni sem tudtam az autóval, míg végül egy Győr felől érkező sofőr lefékezett, megállította a mindkét irányból hömpölygő kocsisort és kiengedte a sztrádáról érkezőket. Utána soha többet nem próbáltam ezt a manővert. Most, hogy három hete működik az új csomópont, a legkevesebb, amit megállapíthatunk, hogy minimum egy évtizedet késett a beruházás.



Ilyesmi másutt is előfordult, lásd például a 85-ös főút peresztegi halálszakaszát, az M15-ös autóutat, amelyet hamarosan végre rendes autópályává bővítenek, vagy a győri Nép utca és az 1-es főút kereszteződését, ahol szintén van remény egy régóta esedékes felállósáv kialakítására. És ebbe a sorba tartozik az M1-es autópálya is. Szép-szép, hogy idén elkezdik tervezni a hatsávosítást, és majd kétezer-huszonvalahányban lesz belőle valami, de ha ma átadnák, sem mondhatnánk, hogy elsiették. A sztráda legtöbbször már most is legfeljebb csak autóútként használható, részben mert hosszú-hosszú kilométereken száz kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben a rossz burkolat miatt – ami nonszensz egy autópálya esetében –, részben mert a járműáradat miatt lehetetlen tartósan százharmincas vagy ahhoz közeli tempót tartani. A legkisebb koccanástól, felújítástól öt, tíz, húsz kilométeresre híznak a torlódások. Ráadásul ebben semmi váratlan nincs: a forgalom folyamatos növekedése tartós trend, amit csak a válság akasztott meg ideig-óráig. S hol vagyunk még a nyugat-európai szinttől?



Nem akarok demagóg lenni, csupán amennyire muszáj: elég sok emberéletbe kerülnek az efféle csúszások, s az M1-es túlzsúfoltsága előbb-utóbb gazdasági károkat is okoz.