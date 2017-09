Hat méterre voltam a kocsival, amikor a lány a traktor és a pótkocsi közé ért. Kijelölt gyalog- átkelőhely volt, de a fiatal nő minden körültekintés nélkül lépett le a járdáról. Fejét mélyen lehajtotta, ujjai a mobilján matattak, hajából kilógott a füldugó zsinórja. Nem látott, nem hallott – de ment, méghozzá gyorsan, határozottan, ugyanakkor észre sem véve a körülötte lévő világot. A traktoros valószínűleg számított erre a lépésre, mert bár a vezetőfülke már túl is haladt a zebrán, hirtelen elrántotta a kormányt, így a kilengő pótkocsi centikre ugyan, de elkerülte a lányt. A centikhez kellett az is, hogy a lendület szele megcsapja a nő arcát, így az utolsó pillanatban, de még idejében torpant meg és hőkölt hátra.



A lány ezúttal megúszta. De így lesz-e holnap is? Ő átért a másik oldalra, de vannak még milliók, akik csukott szemmel, betapasztott füllel jönnek-mennek. Nemcsak az utakon, hanem az életükben. Az enni-inni-aludni új szentháromságába nem fér bele számukra a közösség, a társadalom, s nem fér bele mások problémája.



„Hagyjatok békén, engem ez nem érint, nem érdekel!" – ismerős szöveg? Amikor a tescósok már második napja sztrájkoltak, még mindig voltak, akik rácsodálkoztak a tényre, holott minden tévé, rádió, újság, netes portál ezzel volt tele. A hárítás, a kívülállás sokak túlélési stratégiája. Ez baj – nagyon-nagy baj!



A lány már órákkal ezelőtt átért azon a zebrán, de nekem még mindig remeg a lábam. No, nem az ijedségtől. A dühtől, a méregtől, a mérhetetlen felháborodástól. Hát hányan élnek itt még bedugózott füllel, lehajtott fejjel, lesütött szemekkel? Hányan...?!