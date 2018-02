Csúcson maradni

Napok-hetek óta téma a szurkolók között és a sajtóban is, hogy a klub történetének eddigi legsikeresebb edzője, Ambros Martín a következő idény(ek)re is marad-e a világ legjobbjának számító Győri Audi-ETO női kézilabdacsapatának vezetőedzője.



Az ügyben kizárólag a Kisalföldnek szólalt meg a hatodik éve Győrött dolgozó spanyol mester, aki nyilatkozatában tagadta, miszerint már aláírt volna a feltörekvő orosz Rosztovhoz, de azt sem mondta ki, hogy további évekre elkötelezte volna magát a zöld-fehér együtteshez. Türelmet kért a döntéséhez. A klub elnöke viszont úgy fogalmazott, hogy a jövő évi játékoskeretet is Ambros Martínnal folyamatosan egyeztetve alakították ki. Mindezzel talán azt sugallva, hogy a spanyol marad a győri kispadon, de még mindenben nincs meg az egyezség a felek között.



Ismerve a győri klub anyagi kondícióit, a megegyezésnek valószínű, nem pénzügyi akadálya lehet. Inkább talán az, hogy Martín a győri edzőségével párhuzamosan marad-e román női szövetségi kapitány vagy esetleg, hogy három – vagy legyünk optimisták, májustól négy – győri Bajnokok Ligája-győzelem után jelentene-e számára akkora szakmai kihívást a folytatás, mint amikor Győrbe érkezett. Netán az itteni közösségnek kellene egy friss impulzus, amit egy másik edző hozhat magával a klubba, a csapathoz.



Egy biztos, a világ legjobbjának számító zöld-fehérek évről évre olyan minőségi játékoskeretet alakítanak ki, hogy azzal lehetőség szerint minden sorozatot megnyerjenek. Hozzájuk pedig egy világszintű mester is szükséges. Martín vagy akár más..