Szerencse, hogy a kormányzati propagandaszótárból még nem fogytak ki a jelzők a magyar egészségügyre. Ez nem olyan, mint az oroszok metrója, két dugaszt mi rendesen össze tudunk illeszteni. Olajozott minden, íme: a hierarchiára figyelemmel Kövérnek járt a „világszínvonalú", Semjénnek a „figyelemre méltó" jelző, de Ónodi-Szücs államtitkárnak is jutott egy csepp a bödönből. Semmelweis-nap alkalmából ő jelenthette be, hogy jövőre jut pénz a kézfertőtlenítőkre is!



Meg lehet nyugodni, Ketteske, olyan egészségügyben tetszik gyógyulni, amely pontosan olyan „világszínvonalú", mint a magyar válogatott volt az andorrai meccs előtt. De nálunk nincs ám műfű, így leégni sem tudunk a végén, mint a fiúk a hentesekkel. Ja, mehetnénk a sebészetre, hogy adjanak már kötszert a Mariék, a szülészetre meg az ollóért. Fertőtlenítőszert mondjuk vetetünk a hozzátartozóval, de maga, Papikám, igya már azt a levest, ha nem hozott be kanalat! Nem szóltak magának? Hát hol él? Na mindegy, eméssze csak a szavakat:



világszínvonalú és nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Ebben fekszik éppen, de ha lehet, ne csöngessen ötpercenként, mert összesen ketten vagyunk az osztályon. Tegye össze a kezét, hogy a három nap félpanzióra nekünk kettőnknek nem telt, mert különben úgy kifestenék ezt az osztályt is, mint a jászberényit, meg a Nyírőt. Jut eszünkbe, diszperzitet küldtek be magával? Azt sem? Na, legyen büszke és erős maga is, itt a zárója, mehet. De a vécépapírt, a szappant meg a kenőcsöket hagyja már itt; magának otthon minek az? S ha lehet, legközelebb olyat hozzon, ami az itteni világszínvonallal felér.