Csodálatos elme

A nemzeti ünnepünk körüli heveny politikai izgalom közepette méltatlanul kevés szó esett a világ egyik vezető elméleti fizikusa, a brit Stephen Hawking március 14-i haláláról. Talán nincs olyan tudományos érdeklődéssel megvert ember a világon, aki ne ismerte volna tolószékes alakját, ne hallgatta volna beszédszintetizátoros robothangú előadásait az interneten.



Kétségtelen, a sorsnak terve volt vele. Huszonegyedik születésnapja után diagnosztizálták mozgatóidegei visszafordíthatatlan sorvadását, és közölték orvosai, két-három éve van hátra az életből, kis csodával legfeljebb tíz. Talán az egész emberiség szerencséje, hogy ötvenöt évvel túlélte a legmerészebb jóslatot. Az pedig csak hab a tortán, hogy Galilei halálának 300. évfordulóján született és pí-napon halt meg, Albert Einstein születésnapján.

Halála után briliáns, ikonikus elmének nevezték tudóstársai, aki úgy tudta bevonni a laikusokat a tudományba, mint Einstein óta senki. A legrangosabb díjak közül jószerével csak a Nobelt nem kapta meg. Kollégái szerint még ezer év múlva is lesznek tudósok, akik beszélgetnek majd a Hawking-sugárzásról, és használják a fekete lyukakkal kapcsolatos alapvető eredményeit.



De figyelte a mikrokozmoszt is. A mesterséges intelligenciát az emberiség reményének, ugyanakkor a rá leselkedő legnagyobb veszélynek látta. Az embereket önpusztítónak tartotta, s elképzelhetetlennek, hogy fajunk sokáig húzza a Föld nevű bolygón. Hitt a földön kívüli életben, szinte biztosra vette, hogy vannak más primitív és intelligens létformák. Ironikusan megjegyezte, utóbbinak még a Földön is fel kell bukkannia. Tőle idézik: Nem lenne nagy dolog az univerzum, ha nem olyan embereknek adna otthont, akiket szeretünk, és hogy a csendes embereknek vannak a leghangosabb gondolataik.



Hawking csendjei holtában is velünk maradnak. Jó lenne kicsit jobban odafigyelni rá, s nem elfelejteni.