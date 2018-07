A hajrájához érkezett az oroszországi labdarúgó-világbajnokság. Ma estére kialakul a legjobb nyolc mezőnye. Több nagycsapat viszont már csak a televízión keresztül figyeli az eseményeket, a végső győzelemre is esélyes válogatottak közül kiszállt már a versengésből a címvédő Németország, a legutóbbi döntős Argentína és a nyolc évvel ezelőtti világbajnok Spanyolország is.



Három korábbi világ- elsőről van szó – a negyedik, Olaszország ki sem jutott –, így ha belegondolunk abba, hogy az eddigi húsz vb-győzelmen mindössze nyolc ország osztozott, ez a potenciális esélyesek fele.



Megoszlanak a vélemények az okokról, de abban azért lehet valami, hogy ezen válogatottakban játszók már kizsigerelve érkeznek a világeseményre. A bajnokságban, a Bajnokok Ligájában, a helyi kupá(k)ban és a válogatottal lejátszott mecscsek száma egy szezon során sokuknál bőven hatvan felett van, s minimális pihenő után kell nekiveselkedni az egy hónapos sorozatnak.



Persze ennek némileg ellentmond, hogy azért mégis azok a csapatok érnek oda a végére, melyeket előzetesen is várunk, de az is szembetűnő, hogy a tudásbeli különbségek nem igazán jönnek ki a csapatok között. Ma már annyira az erő dominál, hogy egy-egy meccsre a gyengébbre taksált válogatottak is méltó ellenfelei tudnak lenni a „nagyoknak", ahol hiába vannak a sztárok, a fáradt fejből és lábból már nem mindig jön az a plusz, ami általában egy-egy ilyen meccset eldönt.



Éppen ezért lesz érdekes a katari vb, hiszen négy év múlva november 21. és december 18. között rendezik a legjobbak seregszemléjét. Bőven a szezon közepén, amikor amúgy is közelebb vannak a csúcsformához a játékosok. Kérdés, akkor is ilyen csillaghullás lesz-e...?