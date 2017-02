Csak együtt lehet

Szinte egy időben jelent meg a két hír a sajtóban. Az egyik arról szólt, hogy párttá alakulna a Momentum. A fiatalokat tömörítő szervezet jelenleg éppen aláírásokat gyűjt, hogy legyen népszavazás arról, rendezzen-e Budapest olimpiát. A startjuk sikeres volt, már az első héten harmincezer körüli szignót kaptak, azt mondják, 180 ezerig meg sem állnak. A másik hír a fekete ruhás nővérként elhíresült Sándor Máriáról szólt. Bizonyára emlékeznek rá, ő az a törékeny nő, aki – mindannyiunk érdekében – az egészségügy átalakításáért hirdetett harcot. Most azt nyilatkozta, visszavonul a közélettől, csalódott az emberekben, mások csak saját céljaikra akarják felhasználni. Már nincs munkája és a társai is elmaradtak tőle. Pedig tavasszal úgy tűnt, nincs egyedül. Civil szervezetek, ellenzéki pártok lovagolták meg a felé megnyilvánuló szimpátiahullámot. Aztán alábbhagyott a lendület, holott nem lett több pénz a gyógyításra. Mária magára maradt és a végsőkig elkeseredett...



Most itt vannak a momentumos fiatalok. Budapesten jelentős tömeg sorakozott mögéjük. Ők azt mondják, véget akarnak vetni a jobb- és baloldali csatározásnak, a méricskélésnek, hogy ki mennyire magyar vagy hazaáruló. Konkrét ügyekben akarnak fellépni, úgy, mint most a pénzfaló olimpia ellen. Világos az okfejtésük, fiatalos a hevületük. De lehet-e egy ország helyzetén változtatni, ha az emberek fásultak, ha olyan időket élünk, amikor sokak számára a ne szólj, szám, nem fáj fejem mondás bizonyul a legbölcsebbnek?



Ha elég sokan akarják a változást, akkor lehet tenni érte. A magányos hősök korszaka lejárt, mert a közöny és az „elhárító gépezet" könyörtelenül bedarálja őket. Összetartó közösséget kellene építeni. Most az a kérdés, a momentumos fiatalok képesek-e erre.