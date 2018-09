Amikor leültem a számítógép elé, egy régi történet jutott újra eszembe. Újra, mert már augusztusban is megtörtént ez velem. Valamikor a kilencvenes évek elején Szász Endrét hallgattuk fotóriporter kollégámmal. A neves festőművész az egyik története végén megkérdezte tőlünk, tudjuk-e, mi a legnagyobb különbség Amerika és Magyarország között. A nemleges válasz után azt mondta: ha Amerikában vett egy szép házat vagy egy új autót, akkor a szomszédok megtapsolták, de akár ismeretlenek is gratuláltak neki, itthon pedig hasonló esetben csak irigység és rosszindulat veszi körül. Az emlékidézés két sportember, Babos Tímea és Dzsudzsák Balázs esete kapcsán tört elő belőlem.



A párosban világelső soproni teniszező édesapja augusztusban egy cikkben „akadt ki" az internetes kommentelőkre, akik a névtelenségbe burkolózva ócsárolták Timit. Többek között azért, mert egyesben az utóbbi időben rendre kiesett a tornák első fordulójában – a többi okot nem idéznénk, mert azok nem a teniszezőt minősítik. Másrészt – biztos vagyok benne – azért, mert irigylik Babost, hogy a versenyeken mennyit kaszált már eddig is a pályafutása során. Mert az egyébként publikus. Egy magyar átlagfizetéshez képest sokat, nagyon sokat. Ha levonjuk a valóban tetemesre tehető kiadásait, akkor is.



A másik slágertéma ez ügyben Dzsudzsák Balázs. Előszeretettel veszi szájára a futballszurkolók és a média egy része: mondván, csak a pénz érdekli, ezért igazolt Oroszországba és az arabokhoz. Dzsudzsák ezzel együtt több esztendőn keresztül keresett nagyjából évi egymilliárd forintot, ami azért a nemzetközi futball világában sem kevés összeg.



A bírálóik közül valószínű, keveseket akadályozott meg az élet – leginkább talán a tehetségtelenség –, hogy hozzájuk hasonló karriert fussanak be: világszinten jegyzett teniszezők vagy milliárdos futballisták legyenek. Lehet őket utánozni.



Az egyik amerikai sportszermárka szlogenje, üzenete magyarul ennyi: csak csináld.