Cinkos szülők

Vekerdi Tamás pszichológus előadását hallgattuk meg a múlt héten Sopronban. A gyereknevelésről, óvodáról, iskoláról, kamaszkorról beszélt. Megszívlelendő tanácsokat adott. Azt is megerősítette persze, hogy a gyereknevelés nehéz feladat. Az egyik – számomra legalábbis – legfontosabb üzenete volt, hogy legyünk cinkosai gyermekeinknek. Annyi teher, szabály és felesleges megfelelés nehezedik ugyanis rájuk, hogy muszáj azt látniuk: anya és apa velük van.



Vekerdi Tamás szerint a teljesítménykényszer agyonnyomja a gyerekeket. Az iskolarendszer elfelejtette, milyenek is ők valójában és már köze sincs az eötvösi gondolatokhoz. Első verseny az írás-olvasás tanulás, amikor eleve hibás elvárás, hogy a diák első év végére minden betűvel tisztában legyen. Nem jobb a helyzet az általános végén sem. A kamaszkorban viharos agyi érésen esik át. A teljesítmény hanyatlik és az iskolán kívül annyi más dolog van, ami érdekli. Mégis olyankor kellene a maximumot nyújtania és például a felvételin megfelelnie. Ekkor lehetne kiírni a gyerekre: átalakítás miatt átmenetileg zárva! Ilyenkor látja a szülő csemetéje szemében, hogy ő (mármint a szülő) teljesen hülye. Mit lehet ilyenkor tenni? Vekerdi Tamás azt tanácsolja, hogy leghelyesebb, ha szabadon engedjük és bízunk abban, hogy az első nyolc-tizenkét évben ráadottak megvédik a külső hatásoktól. A jó, ölelő és szerető háttérrel bíró kamaszok biztonságban vannak. Ha át is mennek azokon, amiket rossznak tartunk, visszatérnek hozzánk. A szülő tehát mit tehet? Ha a gyerek zuhan, elkapja és segíti újra talpra állni. És ha megfelelő értékekkel ruháztuk fel, akkor egy kedves, fiatal felnőtt néz majd vissza ránk. Türelemre azért szükség lesz, mert Vekerdi szerint majd ha 20–23 éves lesz.