Chipjetek meg!

Újságolja kórházi berkekben bejáratos kolléga, hamarosan olyan nyomkövető órák kattannak a kórházi betegek csuklóján, amik mindent tudnak viselőjükről. Az ágyvégnél elhelyezett lázlapok – amiket szigorúan tilos törülközővel eltakarni – már nem informálják a látogatókat sem a testhőmérsékletről, sem az anyagcseréről. Ez már a XXI. század. A beteg állapotának adatait informatikai rendszer rögzíti egy virtuális kezelőlapon.

Hallani rémtörténeteket, hogy demens, idős betegek útra kelnek a kórtermekből, eltévednek és kétségbeesve bolyonganak a hűvös folyosók labirintusában. Nem ritka, hogy olyan tragédiával ér véget egy beteg kétségbeesése, amit meg is akadályozhattak volna az ápolók, ha tudják, merre keressék.



Az elsőre utópisztikusan hangzó ötlet egyszerre megnyugtató és elgondolkodtató. Míg egyes betegeknek és hozzátartozóinak biztonságot ad a mozgásfigyelő rendszer, másokat visszafoghat a szabadságban.



Az emberi akaratnak szabályok nem parancsolnak. Ha a fejben kicsírázik egy gondolat, az szárba is szökken. A füredi szívszanatórium környékén élénk a fürdőköpenyes jelenlét a poharazóknál, Vali néni hatlépcsősében meg sem rezzentik az ingerküszöböt a kabát alatt pizsamában iszogatók.



Ahol a szabadság véget ér, ott kezdődik majd a karperec. Egy új kor kezdődik, ami a betegekért csipog. A nővérek és orvosok mellett már a technika is a gyógyulásért lesz.



És ha szép szóból nem ért az ember, majd fülön csípik.



Valahol a gyógyvizes forrás környékén, ahonnan még az egészség fakad és nem az olaszrizling.