Bűvös négyes

Aki bármilyen módon részese volt az Audi-ETO KC legújabb Bajnokok Ligája-győzelmének, annak biztosan felejthetetlen marad a győri kézilabdások sikere és az a miliő, amit elsősorban a magyar szurkolók teremtettek a budapesti arénában.



Mint amilyen emlékezetes és szenvedélyes mérkőzésekkel írta be magát az Audi-ETO is a sportág aranykönyvébe. A Bukarest elleni dominancia az eredményben, a gólok különbségében is megmutatkozott, a Vardar ellen pedig úgy tűnt, mintha a történelem ismételni akarná önmagát – vagyis a tavalyi döntőt. De Kiss Éva utolsó bravúrja megálljt parancsolt a macedónoknak és a küzdés meghozta gyümölcsét.



Hogy miben volt jobb az ETO a többieknél? A szakemberek és a szurkolók is számtalan tényezőt tudnak felsorolni. A legtalálóbban azonban talán a műtéte után lábadozó Tomori Zsuzsanna fogalmazta meg a lényeget – nem tudom, pontosan idézem-e –, amikor azt mondta a Bukarest legyőzése után: világklasszisokat lehet venni, de csapatot nem. Utalva ezzel arra, hogy a riválisoknál sem volt kevesebb csillag, mint Győrben, de a másik három gárdából hiányzott az a pici plusz, ami az Audi-ETO-t a végső sikerhez segítette. A kapusok – Grimsbö és Kiss – emberi kapcsolata, ahogy eldöntötték, hogy a végére ki álljon a kapuba, Görbicz Anita alázatos játéka a balszélen, Amorim pihentetés utáni beállása és utána az óriási góljai, ahogy Ambros Martín sokadszorra is győztes közösséggé formálta ezt a társaságot.



Lehet ezt a csapatot irigyelni, lehet nem szeretni, lehet a játékosait zsoldosozni, lehet nekik ria-riázni is. A szenvedéllyel elért győzelmeket azonban nem lehet elvenni az ETO-tól. Immár negyedszer sem.