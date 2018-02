Burkolatok

Minduntalan burkolatokba temetkezünk. Gondolatainkat, érzéseinket, tárgyainkat, útjainkat csomagoljuk esszenciájukat elfedő rétegelt anyagokkal. Ez a kis szöveg is burkolat... Az út esszenciája a járhatósága. Mégis e lényegisége kérdőjeleződik meg jártunkban-keltünkben minduntalan. Persze ebben is vannak fokozatok. A csimborasszó lehetne például a Pozsony–Mosonmagyaróvár felől Lipót–Hédervárig vezető nyomsáv. Javítása érdekében lapunk is bemutatta korábban a kátyúiba is belefekvő aláírásgyűjtő pincérlány történetét. Nos, e jó tizenöt kilométernyi burkolat csupa rejtély, merő kiszámíthatatlanság és sokarcúság.



Püskiig az elfogadhatóság határán billeg, ám benn a faluban mélyen ez alatt. A községtáblától vagy két kilométeren át megszórták szutykos vagdalt kővel. A kavics ma már nem veri ki a szélvédőket, zömét beletaposták az autók a bitumenbe. Dunaremete térségében kétszer pár száz méteren – köztük rosszabb a fedés – hibátlan az aszfalt: (osztrák) autópálya-minőség. Újabb száz métereken Lipót felé is megszórták gödreit egy darabon (bekenték sárral). Ám ami az után következik a fürdőig, arra valóban csak az a minősítés illik, amit nemrégiben valaki egy harckocsit ábrázoló piktogrammal kívánt jelezni: már hogy csak tankkal közlekedjünk arrafelé. Évekkel ezelőtt a Kisalföld megszámlálta itt a kátyúkat. Sok százig jutottunk. Ma már nincs kátyú, csak a permanens gödörözön.



Hogy e sokarcú, sokféle állagú, technológiájú és minőségű burkolatra mi lenne a magyarázat, s miféle tervszerűség tette ilyenné, én nem tudom. Talán egyfajta tanösvény ez. Esetleg Magyarország-embléma: ennyiféle arca lenne a magyar út esszenciájának?