Büntetővonal

A tegnapi nap egyik – és mindenképpen sajnálatos – hazai sportszenzációja, hogy a Budapesti Nyomozó Ügyészség ügyészei kézilabda-mérkőzésekkel kapcsolatban hat személyt hallgattak ki gyanúsítottként vesztegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A hivatalos indoklás: a megalapozott gyanú szerint idén több találkozó eredményének befolyásolása érdekében anyagi ellenszolgáltatásra, illetve a másik részről ennek a jogtalan előnynek az elfogadására került sor.



Sportnyelvre lefordítva: bundázás történt a magyar kézilabdában.



Az elmúlt napokban egyébként éppen Kocsis Máté, a szövetség elnöke kérte a rendvédelmi szervek közbenjárását az ügy tisztázása érdekében. Az illetékesek több helyen tartottak is házkutatást és ott okiratokat és egyéb tárgyi bizonyítékokat foglaltak le.



Mivel a szövetség a nyomozás lejártáig nem kíván nyilatkozni az ügyben, így csak sejteni lehet, hogy valószínű, a női NB I alsóházának mérkőzéseiről lehet szó. A férfiaknál ugyanis viszonylag simán esett ki az NB I-ből a Mezőkövesd és a Balmazújváros. A nőknél viszont a Kispest mellett sokáig kérdéses volt a másik búcsúzó csapat kiléte. Születtek is meglepő eredmények a hajrában, amíg kialakult a végső sorrend, mely szerint még a Mosonmagyaróvár köszönt el az élvonaltól, míg a gigászi erősítéseket végrehajtó Kisvárda, a Budaörs és a Békéscsaba jövőre is az NB I-ben folytathatja.



Csak remélni lehet, hogy ha igazságtalanság történt, avélt törvénysértést és sportszerűtlenséget sikerül feltárni, mert mint a közelmúltból a futballból is tudjuk: a csalás és a vesztegetés elég nehezen bizonyítható műfaj.

