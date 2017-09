Bűnbe esve

Veres András megyés püspök augusztus 20-i szentbeszédében a lombikbébiprogramot és az abban részt vevő tízezreket bűnösnek nevezve máig nem csillapodó vihart kavart a társadalmi közöny hosszú ideje felkorbácsolhatatlannak tetsző állóvizében. Vessenek meg érte, de a nyilvánvaló gyűlölködéseket, csúsztatásokat leszámítva az indulatok ellenére is kedvemre való a kérdés körül kialakult vita.

Tudta ön eddig, hogy a mesterséges megtermékenyítés nem elfogadható a katolikus egyház számára, viszont az utóbbi idők egyik legtekintélyesebb katolikus bioetikusa, a jezsuita szerzetes Somfai Béla igent mondott rá? Tudta, hogy a reformátusok és az evangélikusok szerint nemhogy nem bűn, de egyenesen Isten áldása? Állást foglalt az ügyben a kormány mindkét fele más és más hangsúlyokkal, higgadt, nyílt levélben felelt a püspöki szóra Kőrösi Tamás, a győri Kaáli Intézet orvos igazgatója. Véget nem érnek az érvek és ellenérvek az emberi élet szentségéről, annak védelméről, s arról is, ki játszik Istent és ki nem, hogy kinek mit jelent az élet pártján állni.



Jó lenne visszatalálni az efféle értelmes párbeszédhez, mert érdemes kibeszélni magunkból dolgainkat. És jó hallani más véleményét is ugyanarról, még akkor is, ha történetesen nem ugyanabban hiszünk. Bármennyire hihetetlen, de előbbre visz, s bizonyítja, mégis van élet a nagy kék plakátok egyszerű üzenetein túl.

Ugyanakkor kitárgyalnivaló is lenne még elég. Csak így, a már megszületett gyerekeknél maradva: bűn-e például az, hogy az országban 50 ezer gyermek nap mint nap éhezik, hogy egészségi állapotuk az egyik legrosszabb az unióban? Vagy hogy a jelenlegi 15 éves korosztály több mint negyede funkcionális analfabéta? És ha bűn, akkor ugyan kié?



Ahogyan a lombikprogram, talán ez is megérne egy misét.