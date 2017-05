Bringa vs. verda

Mindenki elmondja a saját sztoriját. Hogy amikor most reggel dolgozni jött, már megint a semmiből tűnt fel egy biciklis, nagy sebességgel tekert át a zebrán, körül sem nézett, esze ágában sem volt megállni, leszállni. Csoda, hogy nem ütötte el. Az semmi, kontráz rá a másik kolléga, mert ő viszont most is életveszélyben volt, amikor munkába tekert. Úgy előzgették nagy sebességgel az autók, hogy közben szemből is jöttek, pedig az út olyan keskeny, hogy két kocsi is alig fér el egymás mellett.



Nem is beszélve arról, hogy az út széle tele van kátyúval, hepehupával. Hálás lennék, mondja a harmadik, ha legalább nem sötét ruhában, kivilágítatlanul tekernétek és nem azon kéne aggódnom, hogy mikor kanyarodik elém megint egy fekete lyuk a semmiből. Vagy legalább volna macskaszem a kerekeiteken, esetleg fényvisszaverő szalag a bokátokon. Mert amikor áttekertek egy kereszteződésen, oldalról alig látni valamit belőletek. Erre válaszolja a negyedik, hogy ti pedig legalább tompítottra válthatnátok a reflektorotokat, ha látjátok, hogy szembejövünk. És udvariasabbak lehetnétek a körforgalomban, amit úgyis a biciklisek bosszantására találtak ki.



Igen, mindenkinek van története autósokról, biciklisekről, és ha nem is tudunk megállapodni, hogy kiből hiányzik több megértés a másik iránt, abban egyezségre jutunk, hogy nemcsak kerékpárosbarát munkahelyek, hanem kerékpárosbarát utak is kellenének. Mert hiába épültek ki négy-hatezres lélekszámú települések például Győr tőszomszédságában, több faluból, kerékpárút híján, ma is életveszélyes lenne a bringázás.



