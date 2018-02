Börtön vagy sír?

Ha valaki vezet, fél lábbal a börtönben, fél lábbal a sírban van – tartja egy mondás. Nehéz ezzel vitatkozni, s valóban rengeteg balesetről hallani nap mint nap. Emberek vagyunk, hibázunk, ami nyilván nem vigasz azoknak, akik ilyen okból kifolyólag sérülnek, vagy – ne adja ég – halnak meg. Viszont van olyan hiba, ami megbocsáthatatlan.



Én például akkor vagyok nagyon mérges, amikor azt látom, hogy piros lámpánál sokszor egy-két autó még nyugodtan áthajt egy kereszteződésen. Az egyik ilyen kritikus pont – legalábbis azon az útvonalon, amelyiken rendszeresen közeledni szoktam – a Szent István út és az Újlak utca kereszteződésénél van.

Önmagában bonyolítja a helyzetet, hogy itt eleve rövid ideig van zöld az Újlak utca felől érkezőknek, ráadásul teli a lámpa, azaz még arra is figyelni kell, hogy a lámpánál Abda felé kanyarodó autós biztosan megadja az elsőbbséget az egyenesen haladónak. (Ez sincs mindig így.)



Mindezt tetézi az, hogy a Szent István útról úgy jönnek az autók, mintha a lámpa nem is létezne. Bevallom, ha én vagyok az első, egy-két másodpercet ráhagyok az indulásnál – pedig mint már említettem, nem sokáig van zöldem –, s csak a múlt héten kétszer volt olyan, hogy még vígan elhúzott előttem Abda felé egy autó.



Ilyenkor azért felteszem magamban a kérdést, vajon mire számít az ilyen ember? Őt nem várják haza? Lemondana esetleg a szabadságáról pár évre? Urambocsá’, nem szeretné látni felnőni a gyerekeit, unokáit?

Biztos vagyok benne, hogy mindenki ugyanazt válaszolná ezekre a kérdésekre, most már csak az kellene, hogy akkor mindenki ennek szellemében vezessen...