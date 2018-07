Biztonságban

Talán az elmúlt hetek nem igazán strandolásra alkalmas időjárása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy egyre többen választják kikapcsolódásként a kirándulást. És ha már kirándulnak, miért ne kössék össze egy egészséges kerékpártúrával. Tekerni jó. Szabadságot ad, csapatot épít, ám vannak szabályai.



Nem beszélnék itt arról, hogy az alapvető biztonsági felszerelések, mint lámpa, mellény, sisak, ott kell legyenek a túrán. Sokkal inkább szólnék a viselkedésről. Egyre többször látom, hogy kerékpáros csapatok a kiépített bringaút helyett a főutakat használják. Ráadásul ott sem libasorban, hanem többen egymás mellett tekernek, nem törődve az őket kikerülni akaró autósokkal. Megértem, hogy a keskeny kerékpárúton egymás után haladva nehezebb beszélgetni menet közben, de ez így veszélyes, sőt, szabálytalan. Leginkább azért veszélyes, mert az előző autós nem tud az egymás mellett haladó kerékpárosok mellett megfelelő oldaltávolságot tartani, elég egy bukkanó, egy mélyebb aszfalthiba és a biciklis az autó alá esik.



A másik, sokkal veszélyesebb tény a közlekedési szabályok szándékos kikerülése. Valamiért, legalábbis úgy tapasztalom, a kerékpárral közlekedők egy része fütyül a szabályokra. Épp a minap voltam tanúja egy kisebb csapat ámokfutásának, amikor úgy gondolták, hogy jó ötlet keresztülhajtani egy kétszer két sávos úton, ami ráadásul záróvonallal volt elválasztva, mert a másik oldalon megláttak egy éppen nyitva tartó borkimérést. Úgy vélem, több szembejövő autó vezetője kapott infarktust a hirtelen átrobogó biciklisektől.



Nem akarom ostorozni a kerékpárosokat, hisz az autósok is elkövetnek számtalan hibát, ráadásul a fentiek nem minden kétkerekűvel közlekedőre igazak, de sajnos előfordulnak. Száz szónak is egy a vége: felelősséggel kell bringázni. Annál is inkább, mert egy kerékpártúra akkor lesz igazán szép élmény, ha hazaérve elmesélhetjük a barátainknak.