Olimpia, űrutazás, s egy nyár Monte-Carlóban. De az elégedett ember az mindig elégedett, az elégedetlen pedig sosem az, hirtelen csak ennyi közhelyet merek megkockáztatni, nehogy eláruljam a hazámat.



Ha nem jön össze a Momentumnak a 138 ezer aláírás, akkor sem volt ez hiábavaló, mert az csak nem baj, ha nem mindig minden úgy történik, ahogy a hatalom előírja. Ha pedig népszavazást tartanak, az teljes siker volna a benyújtónak, mert – amennyiben a kormány az otthon maradásra buzdítana – a szavazók többsége nyilván igent mond az olimpiai pályázat visszavonására. Ugye-ugye.



Márpedig mi, magyarok október 2-a óta mást értünk „népszavazási siker" alatt. Én már látom is, ahogy a miniszterelnök s a főpolgármester bejelenti, hogy meghajtja fejét az „elsöprő többség" akarata előtt. És bár igaz, hogy nem járultak elegen az urnákhoz, ilyen erős egység láttán a közgyűlés nem teheti meg, hogy nem vonja vissza pályázatát.



Minden csak előjel kérdése, az is, hogy egyszer azért vagy hazaáruló, mert nem mész el szavazni, másszor azért, mert elmész. Látod, kár volt hinni olyan igazságban, ami csak addig igazság, amíg nekik szükségük van rá.



A Bencsik-skála szerint már azért is hazaáruló valaki, ha azt akarja, hogy a népet megkérdezzék, miközben a Fidesz már döntött egy ügyben. Akkor is az, ha mindannyiunkat érintene a testet öltött megszorító csomag, a még korrupciós felár, előre nem tervezett kiadások roppant terhe nélkül is megalomán célkitűzés, a Budapest 2024 – miért ne volna joga az országnak hozzászólni?



Pár év alatt megszűnt a vita műfaja minden létező fórumon és formában, ma már mindenki üzen. Most épp a többi magyarnak, hamarosan gondolom, Los Angelesnek is, hogy megértse. Én a kormánynak üzenem, hogy nézzen már végre körül.