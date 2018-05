Örök ellentét feszül a közlekedésben az autósok és a kerékpárosok között. Magam mindkét táborhoz tartozom, sokat szoktam biciklivel is közlekedni, így van rálátásom mindkét oldalra. Azt kell mondanom, mindegyik megéri a pénzét. A kocsiban ülők sokszor érzik magukat feljebbvalónak, úgy gondolják, övék az út, lehetőleg mindenki térjen ki előlük. A kerékpárral közlekedők pedig gyakran hiszik azt, hogy jár nekik az elsőbbség – ott is, ahol ez nem igaz –, csak az a fránya autós erre magasról tesz.



Ami biztos, ráférne némi KRESZ-oktatás a biciklistársadalomra, mert elég markáns résztvevői ahhoz a közlekedésnek, hogy teljes homályban csak úgy nyeregbe pattanjon valaki. Mert sokszor valóban ész nélkülinek tűnik némelyek tekerése.



Ami engem a leginkább bosszant, mikor rossz oldalon biciklizik valaki, s elvárja, hogy én térjek ki előle. Volt már ebből szócsatám, mert kerékpárostársam – amúgy vagy tíz méterrel az erről az oldalról behajtani tilos tábla után, amit nehéz volt nem észrevenni – elkezdett kioktatni, miért nem húzódom ki jobbra, ahol történetesen éppen egy gyalogos sétált. Én csupán annyit kérdeztem tőle, ha autóval az egyirányú utcába rossz oldalról hajtana be, akkor is a másik autóst szidná, hogy miért megy szembe a forgalommal? Természetesen normális válasz nem jött, az ő szemében én maradtam a „hülye".



Pedig egy rossz oldalról érkező biciklisre az autósok is kevésbé számíthatnak, így van némi balesetveszély is az ilyen kitérőkből.



Tehát időnként nem ártana, ha a biciklire kötelező kiegészítők mellett ezeket is ellenőriznék, esetleg emiatt büntetnének az illetékesek.