Barcelonai bajok

Barcelonában ezekben a napokban ér véget az idei vízilabda Európa-bajnokság, amely több bosszúságot, mint örömet hozott a számunkra. Kezdjük a férfi magyar válogatottal, amely ma délután a hetedik helyért meccsel az oroszokkal. Bízunk benne, hogy ezt az akadályt sikerrel veszik a mieink, de így is a mezőny első felének végén végezve zárják a kontinensviadalt. A nők bronzmeccsének végkimenetelét e jegyzet írásakor még nem ismertük.



A mi korosztályunk még emlékszik az 1976-os montreali olimpiára, amikor a magyar csapat – akkor egyértelmű volt, hogy csak férfiről lehet szó – megszerezte az aranyérmet és a legjobbja Faragó Tamás volt, aki a házigazda kanadai nézőkkel is megkedveltette a játékát. A mérkőzéseken zúgott is a Go, go, Faragó! rigmus. A magyar és a nemzetközi vízilabda legendája néhány évvel ezelőtt itthon – ahol a póló szent – sokakban megütköző véleményt formált, miszerint a vízilabda egy balkáni sport. Egész pontosan: „A balkáni játékból lehetne csinálni valami sokkal többet. Nem akarom a saját sportágamat degradálni, de az, hogy a szerbek, a horvátok, a magyarok, a montenegróiak küzdenek az első helyért, az a világ sportját tekintve nagyon partikuláris."



A helyzet megváltoztatására szabály- és mérkőzésnaptár-módosításokat javasolt, de az ötlete sajnos süket fülekre talált. Hogy Faragónak mennyire igaza volt, azt mi sem bizonyítja jobban, az idei barcelonai EB-n a nézőtéren csak lézengenek a nézők, alig pár százan kíváncsiak a mérkőzésekre. A férfiaknál tizenhat, a nőknél tizenkét válogatott alkotja a mezőnyt. Kvázi alanyi jogon indulnak, így elképesztő a tudásbeli különbség a mezőny eleje és vége között.



Persze ettől még jó lett volna nyerni a férfimezőnyben. Legalább egy érmet.