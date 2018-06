Az Öreg és a Giro

Könnyed péntek délután hív édesapám, hogy van-e kedvem felugrani uzsonnázni? Mert lecsót főzött. Az kegyes hazugság volna, hogy a lecsója ötcsillagos – bár a recept egyedi –, de szívesen megyek, legalább kicsit együtt vagyunk, dumálunk egy jót. Miközben melegszik a lecsó, a tévében a Giro d’Italia királyetapja megy.



Nyár elején az Alpokban még többméteres hófal mellett tekernek a világ legjobb bringásai, lenyűgözőek a felvételek. A verseny drámai, a tévé előtt ragadunk a lecsóval. Chris Froome 80 kilométerrel a cél és két óriási hegy előtt megindul egyedül. Most szó nincs arról, hogy a testőrei (csapattársai) nyernék meg neki a versenyt, a brit csak a saját erejére támaszkodik. A címvédő Tom Dumoulint érezhetően el fogja árulni az az ötfős boly, amelyet két gyilkos emelkedőn is húz magával. Az addig összetettben vezető Yates már az első komoly hegyen „haldoklik".



Az Öreg a maga stílusában végigkommentálja az eseményeket. Amikor Froome-ról szakad a víz a Sestriere-en, megjegyzi, hogy „látod, kisfiam, vésés közben így izzadnak a kőművesek és a villanyszerelők a falon 30 fokban". Amikor 80–85-tel száguldanak a lejtőn a bringások, sebességkorlátozást vezetne be, mert „ez életveszélyes". Valóban az.



Édesapámat magával ragadja a Giro hangulata, kérdezi, hogy magyarnak mikor szurkolhatunk itt? Jó kérdés, amit tán onnan célszerű megközelíteni, hogy mikor fognak annyian tekerni nálunk hétvégenként, mint Olaszországban, Ausztriában, Németországban? Csak úgy örömből, az élmény, a mozgás, az egészség kedvéért. Remélhetőleg, mielőbb.