Talán jól jönne most egy kevés a jó öreg globális felmelegedésből – ironizált Donald Trump, a klímaszkeptikusok élharcosa néhány napja az USA keleti partját sújtó rekordhideg kapcsán. Mi is mondhattunk volna valami hasonlót egy éve, amikor az utóbbi három évtized legkeményebb januárjában cidriztünk, csak éppen nem lett volna igazunk. Az emberi tevékenység által előidézett éghajlatváltozás nem azt jelenti, hogy mindig és mindenütt melegebb lesz/van, a tendenciát pedig – bármit is mond az amerikai elnök – egyre nehezebb tagadni.



A tavalyi időjárásban éppen az a legmegdöbbentőbb, hogy az év eleji tartós zimankó ellenére került a 2017-es esztendő Győrben és Sopronban is a tíz legmelegebb közé. A múlt év volt a hetedik a sorban, amelynek középhőmérséklete meghaladta a sokévi átlagot, és a baj az, hogy sokévi átlagon nem Mikszáth Kálmán, József Attila vagy Örkény István korát értik, hanem az 1981 és 2010 közötti három évtizedét; ha ugyanis nagy- vagy dédnagymamáink korával vetnénk össze a mostani értékeket, még szembetűnőbb lenne a különbség.



Ráadásul az utolsó átlagosnál hűvösebb évben, a 2010-esben sem volt sok köszönet a csapadékrekorddal, a folyóként hömpölygő Cuhai-Bakony-érrel. Kicsit sarkítok persze: az éghajlatváltozás ugyan az extrém időjárási jelenségek megszaporodásával jár, de minden árvíz vagy jégeső mellé azért még nem kell Greenpeace-aktivistát állítani. Akinek azonban van szeme a látásra, tudja, hány hőséghullám volt régen és hány manapság, s azt is, hogy lassan minden hóeséshez lehetne szalagátvágási ünnepséget szervezni.



A kérdés inkább az, hogy mit kezd ezzel a tudással az ország, és mit változtatunk mi magunk a saját életünkben.