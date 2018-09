Az is baj, ha sok

Ha kevés a termés, az a baj, ha sok, az a baj! Valahogy így foglalható össze röviden a mezőgazdaságból élők örök problémája. A növénnyel dolgozni kell, költeni rá és kivédeni az időjárás szeszélyeit. Garancia még sincs rá, hogy a befektetett energia megtérül. Idén először a szabolcsi almatermelők körül forrtak az indulatok, mert az úgynevezett léalma kilójáért megalázóan alacsony árat kínáltak a felvásárlók. Ők azt mondták, ennyi pénzért le sem szedik a termést, inkább rohadjon a fán. Ott is hasonló volt a probléma, mint most a Soproni borvidéken: túl sok lett a termés, ráadásul nemcsak nálunk, máshol is, és a korábbi készletek sem ürültek ki. A felvásárlási árat pedig a kereslet és a kínálat határozza meg.



Már augusztusban írtunk róla, hogy borvidékünkön többeknek nyakán maradhat a szőlő. Főként azok a magángazdák kerültek bajba, akik nem palackoznak, nem rendezkedtek be a szőlő feldolgozására. A felvásárlók jó előre jelezték, nem tudják mindenkitől átvenni a termést, az ő kapacitásaik is végesek. A hűséges kuncsaftjaik azért számíthattak rájuk, s azok is, ahol a minőség átlagon felüli lett. A fogyasztói szokások ugyanis változnak, s ehhez igazodnak a borászok is, válogatnak a jó és a jobb szőlő között.



Bármennyire is sajnálom a kiszolgáltatott helyzetben lévő alma- és szőlőtermelőket, a piacgazdaság törvényeit nem lehet felrúgni. Jobb lenne a helyzet, ha a kistermelők egymással összefogva, pályázati segítséggel feldolgozókat, hűtőházakat létesítenének. Ahol korszerűbb a fajtaösszetétel, több a feldolgozó, ott könnyebben kivédik a szezonális hatásokat. Jó példa erre Ausztria, az ottani szövetkezetekbe tőlünk is sokan vitték át a szőlőt. Összefogás és célzott fejlesztési támogatások – ezek a kulcsszavak!