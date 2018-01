Az erő legyen veled – köszöntik egymást a lázadók a Star Wars-univerzumban. A jó ereje legyen mindnyájunkkal 2018-ban – teszem hozzá én.



Fordult egyet életünk nagy naptárja, lapjain megint nagyobb a szám. Az év végi ünnepek átrohantak velünk az új esztendőbe, amelynek első napjain sokan megállnak kicsit, elmélázva a mögöttünk hagyott események során, majd talán kicsit szorongva gondolnak arra, mit hoz vajon a jövő? Az újév a nagy fogadkozások ideje is, bár általában a hiábavaló fogadkozásoké. Mert sánta akarat az, aminek egy dátumra van szüksége a talpon maradáshoz.



Az erő benned van – mondják az ifjú Jedinek, de mondhatnák bármelyikünknek. Az akarat ott van, még ha nem is tüske nélküli rózsabokrok övezik az utat, amelyen elindulhatna. Csak hát mennyivel egyszerűbb másra (szülőre, társra, szomszédra, politikusra, körülményekre stb.) kenni a sikertelenséget, mint belátni: gyenge vagyok. Mert a sorsjavító erő nem az izomban rejlik és nem is lóerőben mérik: fejben és szívben van. Vagy nincs.



Így hát erős és jó akaratot kívánok mindenkinek a jövőre. A gyengének hitet, hogy meg tudja csinálni, a betegnek elszántságot a gyógyuláshoz, a gonosznak belátást, hogy a rossz előbb-utóbb őt éri utol, a harácsolónak felismerést, hogy a vagyon nem képes szeretni, a magányosnak kedves társat, a szétválóknak békét, a kétkedőknek bizonyosságot.



Nem lesz könnyű évünk, ne ringassuk magunkat illúziókba. De vigasztaljon a tudat, hogy csatát talán nyerhet az izmosabb, de a jutalmat végül mindig az erősebb jó nyeri. Boldog új évet!