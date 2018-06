Donald J. Trump elnök 2017. januári beiktatási beszédének tételmondata az „Amerika az első" volt. A szlogent sokféleképpen lehetne tartalommal megtölteni, de az USA első embere az elmúlt másfél évben nem hagyott kétséget afelől, ő hogyan szeretné: úgy, ahogy az a világ többi országának nem nagyon lesz az ínyére.



Ennek egyik eklatáns példája a külföldről az Egyesült Államokba szállított acél- és alumíniumtermékekre kivetett, nemrégiben hatályba lépett védővám, de május végi hír az is, hogy az elnök felszólította Wilbur Ross kereskedelmi minisztert: vizsgálja meg, a külföldi gépjárművek – beleértve a teherautókat és alkatrészeket is – nem jelentenek-e nemzetbiztonsági kockázatot Amerikára nézve. Ugyanilyen felvetéssel kezdődött az acél- és alumíniumügy is.



Az USA-ba exportált prémiumkategóriás autók 90 százalékát a német autógyárak adják, köztük a Volkswagen-konszern, benne az Audival, de például a Rábának is fontos piaca a tengerentúli ország – úgyhogy e távoli fejlemény kapcsán nagyon hamar Magyarországnál, Győr-Moson-Sopron megyénél és a saját pénztárcánknál tartunk. Az efféle lépések hosszabb távon – de lehet, hogy már előbb – kárt okoznak. Elidegenítik a többi országot, amelyek okkal gondolhatják feleslegesnek az írott és íratlan szabályok betartását: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.



A mai globalizálódott világban egyetlen állam sem képes magában megállni, még a legnagyobbak sem. Ez persze igaz hazánkra is: szövetségesekkel – például a visegrádi négyekkel – többet érhetünk el az Európai Unióban, az EU és a NATO tagjaiként pedig a világban, mintha egy szál magunk küzdenénk. Furcsa paradoxon, de „az én országom az első" elvet leginkább a más országokkal való együttműködéssel lehet kiteljesíteni.