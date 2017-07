Az állam dolgai

Egyre félelmetesebb kijelentések hangzanak el vezető politikusok szájából a civilekről, akik – Soros György után természetesen – első számú közellenséggé léptek elő a kormány szemében. Már a korrektség legvékonyabb álcája nélkül próbálják elhitetni velünk, hogy a civilek – idézem – „maffiamódszerekkel bomlasztják a magyar alkotmányos rendet".



A legtöbb civil szervezet valószínűleg örülne neki, ha valóban annyi pénzt kapna és akkora befolyása lenne, mint amekkorát a kormánypropaganda tulajdonít neki. Addig is, amíg eldől, csúcsra járatja-e a kormány a demagóg akadályozógépezetet, teszik a dolgukat. Azt, amelynek nagy része az államé lenne. Mert azok a civil szervezetek, amelyeket én ismerek, az állam helyett is dolgoznak, elvégezve mindazt, ami nemcsak az általános vélekedés, de a jogszabályok szerint is annak feladata lenne.



Segítik a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszer által leszakadásra ítélt gyerekeket. Képviselik azok – sérültek, kisemmizettek – érdekeit, akik erre maguktól nem képesek. Beteg gyerekeket és haldoklókat segítenek, akiket cserbenhagyott az egészségügy. Bajba jutott állatokat mentenek, drogosokat szoktatnak le és vezetnek vissza a társadalomba… és még sorolhatnánk.



Nem az ő dolguk lenne. Ahogy az sem, hogy támogatásért kilincselve, napról napra kelljen élniük, miközben milliárdok folynak el olyan célokra, amelyeket az anyagilag érdekelteken kívül senki, de tényleg senki nem támogat.



Kultúrállamokban a civil szervezetek nem ellenségei, hanem partnerei az államnak. Segítséget és támogatást kapnak, nem egy rúgást az oldalukba.



Kultúrállamokban a civil szervezetek nem ellenségei, hanem partnerei az államnak.