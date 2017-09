Ausztriában burkatilalmat vezetnek be, idén október 1-jétől 150 eurós bírságot kockáztat a szomszédos országban az, aki az egész arcát eltakaró burkában vagy akár az arc egy részét elfedő védőmaszkban megy ki az utcára. Burkatilalmat korábban már Franciaországban, Belgiumban és a svájci Ticino kantonban is bevezettek.

Ausztriában óvatosan, de következetesen igyekeznek átültetni mindezt a gyakorlatba, de azért a cél egyértelmű, változtatni szeretnének az eddigi állapoton. Az egyik osztrák rendőrségi szóvivő azt mondta, hogy a muszlim vallású nőket nem fogják arra kényszeríteni, hogy az utcán azonnal fedjék fel az arcukat. Ilyen esetekben az illetőt bevihetik az őrszobára személyazonosságának megállapítására.

Az osztrák kormánykoalíció a hivatalos indoklás szerint az integráció elősegítése érdekében döntött az arcot teljesen elfedő viseletek betiltása mellett. Az arc teljes eltakarása – mint a nikáb vagy a burka viselete – Christian Kern kancellár szerint „egy teljes mértékben középkori ideológia kifejezésre juttatása".

Ez meg már egy ideje Európa és a XXI. század.

Ezek után talán az sem elképzelhetetlen, hogy a burkát továbbra is viselni szándékozó muszlimok egy része elhagyja majd Ausztriát és olyan országokba költözik, ahol ezt szabadon megtehetik.

Úgy tudjuk, Magyarországon nem tiltott a burka viselete. Nincs is kiknek tiltani, mert az osztrákokéhoz hasonló tömegű bevándorlás nálunk egyelőre elképzelhetetlen.

De a (politikai) játszmának sajnos még nincs vége.