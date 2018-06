Arassunk okosan

Higgyék el, amikor délután kettőkor megfog az ember a 85-ösön két aratásra haladó traktort és kábé 100 utánuk araszoló teherautót, az érzés megfizethetetlen. A többire pedig ott a mastercard...



Az öröm érzése akkor válik teljessé, ha a külső hőmérséklet közelít a 38 fok felé és a légkondi sem bírja már a kiképzést. Előzni lehetetlen, hisz szemből is érkezik vagy hat tucat kamion, szépen libasorban követve egymást. Nem marad más, mint nyugtatóként elrágcsálni egy rágót, és kettesben zötykölődni a traktorok után kilométereken át.



Aztán eljön a megváltó kereszteződés, ahol az aratást irányító szakember már epekedve várja az érkező gépeket. A két traktor a balra kanyarodás előtt, a KRESZ összes erre vonatkozó paragrafusát betartva, komótosan megvárja, míg elhalad a szemből érkező gépjárműfolyam, majd még komótosabban lekanyarodik a dűlőre.



Hurrá! Szabadság! Lehet nyomni a gázt egészen a következő kereszteződésig, ahonnan, mit tesz isten, két újabb traktor kanyarodik a forgalmas útra, csordultig pakolva gabonával...



Ezúttal talán még lassabban mennek a következő faluig.



A gabona kincs, vigyáznak is rá, persze az nem nagy baj, ha néhány kiló lepereg a platóról, jégesőként kopogva a mögötte haladó szélvédőjén. Régi a traktor, nem zár rendesen a plató...



Kis magyar valóság. Rendben is van ez így. Megszoktuk. Egyet azért nem értek. Miért nem lehet a földek mellett található földutakon eljuttatni a traktorokat az aratás helyszínére? Mindenhol van ilyen. Oké, kicsit jobban ráz, mint a főút, de akkor sem hullik le több gabona, mint az aszfalton, és ha néhány szemmel mégis több hullana le, akkor is volna egy nagy előnye: nem akadályozná a traktor a főút autóforgalmát...